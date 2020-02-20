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Posted 20 февраля 2020, 13:03

Published 20 февраля 2020, 13:03

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

В Краснодаре 45-летняя женщина влезла на вагон и умерла от удара током

20 февраля 2020, 13:03
Жительница Краснодара погибла от удара током на крыше вагона-цистерны, сообщило Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел утром 19 февраля на станции «Пашковская» в черте города. Местная 45-летняя жительница поднялась на вагон-цистерну грузового поезда № 2772, где получила удар током. Электрический разряд оказался смертельным, женщина погибла на месте.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в Таганроге Ростовской области на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины с признаками травмирования поездом.

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