В Краснодаре 45-летняя женщина влезла на вагон и умерла от удара током

Posted 20 февраля 2020, 13:03
Published 20 февраля 2020, 13:03
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
Инцидент произошел утром 19 февраля на станции «Пашковская» в черте города. Местная 45-летняя жительница поднялась на вагон-цистерну грузового поезда № 2772, где получила удар током. Электрический разряд оказался смертельным, женщина погибла на месте.
В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее в Таганроге Ростовской области на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины с признаками травмирования поездом.