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Число финансовых нарушений сократилось в Ростовской области

21 февраля 2020, 12:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Число финансовых нарушений
В 2019 году в Ростовской области снизилось число финансовых нарушений, сообщил председатель Контрольно-счетной палаты региона Валерий Хрипун.

По итогам работы КСП в прошлом году выяснилось, что почти в четыре раза сократилась сумма неподтвержденных и сверхнормативных расходов, на 11,1 миллиона рублей уменьшились объемы завышения стоимости выполненных работ и предоставленных услуг.

Кроме того, на 14,9 миллиона рублей сократилась сумма нарушений порядка и условий оплаты труда работников бюджетных учреждений. При этом сумма нецелевого использования бюджетных средств в 2019 году составила 0,2 миллиона рублей.

Всего за 2019 год КСП составила 45 протоколов об административном правонарушении за нарушения бюджетного законодательства, к административной ответственности привлекли 35 должностных лиц, общая сумма поступлений от штрафов составила 551 тысячу рублей.

Отчет о деятельности палаты за 2019 год предоставили на заседании регионального Законодательного собрания.

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#Новости#Экономика
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