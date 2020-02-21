Число финансовых нарушений сократилось в Ростовской области

По итогам работы КСП в прошлом году выяснилось, что почти в четыре раза сократилась сумма неподтвержденных и сверхнормативных расходов, на 11,1 миллиона рублей уменьшились объемы завышения стоимости выполненных работ и предоставленных услуг.
Кроме того, на 14,9 миллиона рублей сократилась сумма нарушений порядка и условий оплаты труда работников бюджетных учреждений. При этом сумма нецелевого использования бюджетных средств в 2019 году составила 0,2 миллиона рублей.
Всего за 2019 год КСП составила 45 протоколов об административном правонарушении за нарушения бюджетного законодательства, к административной ответственности привлекли 35 должностных лиц, общая сумма поступлений от штрафов составила 551 тысячу рублей.
Отчет о деятельности палаты за 2019 год предоставили на заседании регионального Законодательного собрания.