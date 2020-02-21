Число финансовых нарушений сократилось в Ростовской области

По итогам работы КСП в прошлом году выяснилось, что почти в четыре раза сократилась сумма неподтвержденных и сверхнормативных расходов, на 11,1 миллиона рублей уменьшились объемы завышения стоимости выполненных работ и предоставленных услуг.