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Два объекта культурного наследия отремонтируют в Новочеркасске

21 февраля 2020, 13:47
Фото: novocherkassk.net
В Новочеркасске отремонтируют два многоэтажных дома на улице Московской, следует из документов на сайте госзакупок.

Дома № 67 и № 69 построили в 60-х годах прошлого столетия, ремонт зданий обойдется в 48 миллионов рублей.

Дом № 67, построенный проекту архитекторов Квартирникова и Гладких и известный как «Дом под шпилем», нуждается в ремонте крыши и фасада, его «сосед» в замене кровли и реставрации фасада.

Подрядчику необходимо завершить все работы до 15 августа 2020 года и предоставить пятилетнюю гарантию на проведенные работы.

Ранее стало известно, что комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области не будет проводить проверки домов, которые планируют ремонтировать в 2020 году.

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