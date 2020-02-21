Два объекта культурного наследия отремонтируют в Новочеркасске

Дома № 67 и № 69 построили в 60-х годах прошлого столетия, ремонт зданий обойдется в 48 миллионов рублей.
Дом № 67, построенный проекту архитекторов Квартирникова и Гладких и известный как «Дом под шпилем», нуждается в ремонте крыши и фасада, его «сосед» в замене кровли и реставрации фасада.
Подрядчику необходимо завершить все работы до 15 августа 2020 года и предоставить пятилетнюю гарантию на проведенные работы.
Ранее стало известно, что комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области не будет проводить проверки домов, которые планируют ремонтировать в 2020 году.