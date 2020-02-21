Областные власти пытаются привлечь бизнес в постройке моста через Ростовское море

На прошлой неделе, выступая на совещании, посвященном развитию транспортного комплекса Дона, министр транспорта области Андрей Иванов рассказал о планах по строительству моста через Ростовское море в створе улиц Кабалевского и Днепропетровской. Его строительство планируется начать в 2023 году. Мост должен стать дублером плотины, по которой проходит дорога ко многочисленным садовым товариществам, коттеджным посёлкам и микрорайону «Платовский». Плотине ранее был присвоен второй класс опасности — из-за ненормативных нагрузок сооружение начало разрушаться.
Дамба также относится к так называемому щепкинскому въезду в город. Дорога через дамбу выводит транспортный поток на Северный обход Ростова и ведет через населенный пункт Щепкино. Это одна из важнейших транспортных артерий Ростова длиной 6,5 километра, проходящая от Северного объезда до водохранилища. На данном направлении также постоянно образуются пробки. Разработать проектно-сметную документацию по строительству моста-дублера дамбы ранее поручил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«С учетом, что дорога предполагается, в том числе, в интересах жителей микрорайона „Платовский“, вполне возможно, что принять участие в проекте мог бы и застройщик», — заявил на совещании Иванов.
За комментариями мы обратились к Объединению застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки». Как пояснили в группе компаний, предложение несколько запоздало, но при определённых условиях может быть рассмотрено.
«Нам осталось закончить несколько домов, и, если, не появятся новые территории для освоения, то мы уходим. Нам, как и другим застройщикам, нет смысла участвовать в проектировании, не имея земельного участка для дальнейшего строительства», отметили в пресс-службе застройщика. Кто должен предоставить территории для развития, в пресс-службе не уточнили, отметив, что «Платовский» активно развивается: там уже стартовало строительство детского сада и школы.
Напомним, застройка ЖК «Платовский» на землях бывшего совхоза «Декоративные культуры» стартовала в 2015 году. На первом этапе уже построено семь панельных домов. Далее район прирастет детским садом (190 мест), школой (1375 мест), небольшим рынком и торговым центром.