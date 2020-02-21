Областные власти пытаются привлечь бизнес в постройке моста через Ростовское море

«Нам осталось закончить несколько домов, и, если, не появятся новые территории для освоения, то мы уходим. Нам, как и другим застройщикам, нет смысла участвовать в проектировании, не имея земельного участка для дальнейшего строительства», отметили в пресс-службе застройщика. Кто должен предоставить территории для развития, в пресс-службе не уточнили, отметив, что «Платовский» активно развивается: там уже стартовало строительство детского сада и школы.