rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Областные власти пытаются привлечь бизнес в постройке моста через Ростовское море

21 февраля 2020, 11:45
Фото: vk.com/pravitelstvo61
ростовское море мост
Но, по мнению участников рынка, предложение несколько запоздало.

На прошлой неделе, выступая на совещании, посвященном развитию транспортного комплекса Дона, министр транспорта области Андрей Иванов рассказал о планах по строительству моста через Ростовское море в створе улиц Кабалевского и Днепропетровской. Его строительство планируется начать в 2023 году. Мост должен стать дублером плотины, по которой проходит дорога ко многочисленным садовым товариществам, коттеджным посёлкам и микрорайону «Платовский». Плотине ранее был присвоен второй класс опасности — из-за ненормативных нагрузок сооружение начало разрушаться.

Фото: vk.com/rostovnadonu

Дамба также относится к так называемому щепкинскому въезду в город. Дорога через дамбу выводит транспортный поток на Северный обход Ростова и ведет через населенный пункт Щепкино. Это одна из важнейших транспортных артерий Ростова длиной 6,5 километра, проходящая от Северного объезда до водохранилища. На данном направлении также постоянно образуются пробки. Разработать проектно-сметную документацию по строительству моста-дублера дамбы ранее поручил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«С учетом, что дорога предполагается, в том числе, в интересах жителей микрорайона „Платовский“, вполне возможно, что принять участие в проекте мог бы и застройщик», — заявил на совещании Иванов.

За комментариями мы обратились к Объединению застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки». Как пояснили в группе компаний, предложение несколько запоздало, но при определённых условиях может быть рассмотрено.

«Нам осталось закончить несколько домов, и, если, не появятся новые территории для освоения, то мы уходим. Нам, как и другим застройщикам, нет смысла участвовать в проектировании, не имея земельного участка для дальнейшего строительства», отметили в пресс-службе застройщика. Кто должен предоставить территории для развития, в пресс-службе не уточнили, отметив, что «Платовский» активно развивается: там уже стартовало строительство детского сада и школы.

ЖК «Платовский»
Фото: forumrostov.ru

Напомним, застройка ЖК «Платовский» на землях бывшего совхоза «Декоративные культуры» стартовала в 2015 году. На первом этапе уже построено семь панельных домов. Далее район прирастет детским садом (190 мест), школой (1375 мест), небольшим рынком и торговым центром.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58