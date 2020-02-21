Около 6 млн рублей потратят на ремонт ливневок в Новочеркасске

Подрядчика ищет городской департамент ЖКХ и благоустройства, заявки на участие в конкурсе можно подать до 4 марта, аукцион проведут 6 марта.
Компании-исполнителю будет необходимо до 31 декабря 2020 года поддерживать ливневки в удовлетворительном состоянии и при необходимости очищать их от ила и грязи, выкашивать газоны. убирать кустарники. Кроме того, необходимо проводить ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, заменять люки и кирпичные горловины колодцев, менять бортовые камни.
Работы по содержанию систем ливневой канализаций необходимо проводить не зависимо от времени года и погодных условий. При ремонте требуется использовать технику и механизмы, материалы и инвентарь, предназначенные для указанного вида работ.