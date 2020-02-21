Около 6 млн рублей потратят на ремонт ливневок в Новочеркасске

Компании-исполнителю будет необходимо до 31 декабря 2020 года поддерживать ливневки в удовлетворительном состоянии и при необходимости очищать их от ила и грязи, выкашивать газоны. убирать кустарники. Кроме того, необходимо проводить ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, заменять люки и кирпичные горловины колодцев, менять бортовые камни.