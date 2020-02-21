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Около 6 млн рублей потратят на ремонт ливневок в Новочеркасске

21 февраля 2020, 14:27
Фото: novochgrad.ru
ремонт ливневок
На содержание и ремонт ливневой канализации в Новочеркасске в 2020 году потратят 5,9 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет городской департамент ЖКХ и благоустройства, заявки на участие в конкурсе можно подать до 4 марта, аукцион проведут 6 марта.

Компании-исполнителю будет необходимо до 31 декабря 2020 года поддерживать ливневки в удовлетворительном состоянии и при необходимости очищать их от ила и грязи, выкашивать газоны. убирать кустарники. Кроме того, необходимо проводить ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, заменять люки и кирпичные горловины колодцев, менять бортовые камни.

Работы по содержанию систем ливневой канализаций необходимо проводить не зависимо от времени года и погодных условий. При ремонте требуется использовать технику и механизмы, материалы и инвентарь, предназначенные для указанного вида работ.

Ранее из ливневки на улице Михайловской в Новочеркасске вывезли более восьми тонн грязи и мусора.

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