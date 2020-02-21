Потерпевшие от банды Цапков просят не дать «развалить» дело в Ростове

По мнению потерпевших, активные челны банды Цапков долгое время оставались на свободе из-за имеющихся связей в правоохранительной и судебной системах. В настоящее время под следствием находятся Наталья Стришняя, Иван Стришний, Федор Стрельцов, Эльвира Кошенок и другие члены банды. Осужденный на пожизненное лишение свободы лидер банды Сергей Цапок умер в июле 2014 года в СИЗО в Краснодаре, причиной смерти стали инсульт и острая сердечная недостаточность.