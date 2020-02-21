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Потерпевшие от банды Цапков просят не дать «развалить» дело в Ростове

21 февраля 2020, 10:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
цапки цеповяз кущевская
Потерпевшие от банды Цапков просят Генпрокуратуру взять уголовное дело в отношении находящихся под следствием фигурантов под личный контроль, сообщило агентство «Росбалт».

Как утверждают потерпевшие и их адвокаты, на них оказывают давление при попустительстве отдельных сотрудников прокуратуры Ростовской области. Кроме того, зафиксированы многочисленные факты давления на свидетелей и следственные органы со стороны членов банды и их сообщников.

По мнению потерпевших, активные челны банды Цапков долгое время оставались на свободе из-за имеющихся связей в правоохранительной и судебной системах. В настоящее время под следствием находятся Наталья Стришняя, Иван Стришний, Федор Стрельцов, Эльвира Кошенок и другие члены банды. Осужденный на пожизненное лишение свободы лидер банды Сергей Цапок умер в июле 2014 года в СИЗО в Краснодаре, причиной смерти стали инсульт и острая сердечная недостаточность.

Потерпевшие и их адвокаты обращаются непосредственно к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и взять дело под свой личный контроль.

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