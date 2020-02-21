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Производство мяса сократилось в Ростовской области

21 февраля 2020, 10:33
Фото: rawpixel.com
Производство мяса сократилось
В Ростовской области производство мяса за год уменьшилось на полтора процента, сообщает Ростовстат.

В январе 2020 года в хозяйствах всех категорий произвели 19,6 тысячи тонн скота и птицы на убой. Этот показатель снизился на 1,5% по сравнению с январем 2019 года.

При этом, на 1,3% увеличилось производство молока. Всего в январе текущего года его было получено почти 46 тысяч тонн.

Кроме того, за этот же период было получено 135,9 миллиона яиц. Это на 2,3% больше, чем годом ранее.

Стало также известно, что к началу февраля 2020 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Ростовской области было 1,8 миллиона тонн зерна. Это на 12,2% больше, чем на 1 февраля 2019 года.

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#Новости#Экономика
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