Производство мяса сократилось в Ростовской области

В январе 2020 года в хозяйствах всех категорий произвели 19,6 тысячи тонн скота и птицы на убой. Этот показатель снизился на 1,5% по сравнению с январем 2019 года.
При этом, на 1,3% увеличилось производство молока. Всего в январе текущего года его было получено почти 46 тысяч тонн.
Кроме того, за этот же период было получено 135,9 миллиона яиц. Это на 2,3% больше, чем годом ранее.
Стало также известно, что к началу февраля 2020 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Ростовской области было 1,8 миллиона тонн зерна. Это на 12,2% больше, чем на 1 февраля 2019 года.