rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прокуратура в Ростове добилась сноса аварийных домов

21 февраля 2020, 14:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
Компания «УЖКХ Пролетарского района г. Ростова-на-Дону» не занималась расселением и сносом аварийных домов, сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура проверила соблюдение требований жилищного законодательства и выявила нарушения. Оказалось, что организация не приняла своевременные меры по расселению и сносу аварийных домов.

Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, надзорное ведомство потребовало устранить недочеты. После этого учреждение приняло меры к расселению жильцов в доме по улице 20-я Линия и его реконструкции. Он является объектом культурного наследия.

Также были приняты меры по сносу аварийных домов на нескольких улицах. В том числе 3-я Линия, Первая Майская, переулок Грибоедовский.

Материалы по теме
В Ростове снесут 27 аварийных домовВ Ростове снесут принадлежащие депутату автосалоныВ Каменском районе снесут дом, разрушенный взрывом газа весной 2019 года
#Новости#Общество
Подпишитесь
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
Сегодня, 15:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
В Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО
Сегодня, 14:56