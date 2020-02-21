Прокуратура в Ростове добилась сноса аварийных домов

Прокуратура проверила соблюдение требований жилищного законодательства и выявила нарушения. Оказалось, что организация не приняла своевременные меры по расселению и сносу аварийных домов.
Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, надзорное ведомство потребовало устранить недочеты. После этого учреждение приняло меры к расселению жильцов в доме по улице 20-я Линия и его реконструкции. Он является объектом культурного наследия.
Также были приняты меры по сносу аварийных домов на нескольких улицах. В том числе 3-я Линия, Первая Майская, переулок Грибоедовский.