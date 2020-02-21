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Салют силами Минобороны пройдет в Ростове 23 февраля

21 февраля 2020, 08:52
Фото: пресс-служба Южного военного округа
В Ростове-на-Дону 23 февраля состоится праздничный салют, который проведут силами сводных расчетов салютных дивизионов Южного военного округа, сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме Ростова, Минобороны организует салюты в честь Дня защитника Отечества в Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Севастополе и Симферополе.

В настоящее время сводные расчеты приступили к тренировкам салютов, в которых задействуют 80 единиц орудий различных типов. Среди орудий будут салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3, 122-мм гаубицы Д-3. Звуковое сопровождение обеспечат холостыми выстрелами гаубиц и пушек. В Астрахани и Севастополе залпы произведут с военных кораблей.

В Ростове и в каждом из указанных городов совершат по 30 залпов с интервалом в 30 секунд и израсходуют при этом около трех тысяч боеприпасов различных типов.

Фото: Пресс-служба Южного военного округа

Напомним, на 23 февраля в центре Ростова ограничат скорость движения на нескольких улицах.

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