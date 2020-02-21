Салют силами Минобороны пройдет в Ростове 23 февраля

Кроме Ростова, Минобороны организует салюты в честь Дня защитника Отечества в Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Севастополе и Симферополе.
В настоящее время сводные расчеты приступили к тренировкам салютов, в которых задействуют 80 единиц орудий различных типов. Среди орудий будут салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3, 122-мм гаубицы Д-3. Звуковое сопровождение обеспечат холостыми выстрелами гаубиц и пушек. В Астрахани и Севастополе залпы произведут с военных кораблей.
В Ростове и в каждом из указанных городов совершат по 30 залпов с интервалом в 30 секунд и израсходуют при этом около трех тысяч боеприпасов различных типов.