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Самым популярным автомобилем на вторичном рынке Ростова стал Hyundai Accent

21 февраля 2020, 09:00
Фото: vk.com/rostovnadonu
Accent
Эксперты проанализировали модельный ряд на вторичном авторынке Ростова-на-Дону и определили самую любимую марку у местных автовладельцев, говорится в исследовании агентства «Автостат».

Так, в 2019 году жители Ростова чаще всего отдавали предпочтение подержанным Hyundai Accent. Таких автомобилей на вторичном рынке за год было продано 1,78 тысячи единиц. А в соседнем Краснодаре автомобилисты отдавали предпочтение Hyundai Solaris, которых было продано более 1,43 тысячи штук.

Интересно, что эта модель не попала в число самых популярных в России. Тройка моделей-лидеров выглядит следующим образом: LADA 2114, Ford Focus, LADA 2107.

Всего по итогам прошлого года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил более 5,4 миллиона единиц.

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