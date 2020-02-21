Самым популярным автомобилем на вторичном рынке Ростова стал Hyundai Accent

Так, в 2019 году жители Ростова чаще всего отдавали предпочтение подержанным Hyundai Accent. Таких автомобилей на вторичном рынке за год было продано 1,78 тысячи единиц. А в соседнем Краснодаре автомобилисты отдавали предпочтение Hyundai Solaris, которых было продано более 1,43 тысячи штук.