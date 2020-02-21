Строительство кольца вокруг Ростова могло бы обойтись дешевле — эксперт

По словам собеседника агентства, мелкие и средние компании не имеют доступа к таким масштабным проектам, программы по строительству дорог в области разрабатывают под «акул» сферы — АО «Дорспецстрой» и ООО «Дон», являющееся головной компанией «Донаэродонстроя».
«Они под себя могут закладывать определенные вещи: логистику, производство, технологию работ. Все работает так, что в конечном счете стоимость работ «раздувается», — пояснил Донченко.
При этом эксперт отметил, что в случае заключения контракта с более мелкими компаниями стоимость строительства сократилась бы, возможно, даже вдвое.
Более подробно о стоимости строительства транспортного кольца вокруг Ростова читайте в материале RostovGazeta.