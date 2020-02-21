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В Генпрокуратуре обозначили самые распространенные нарушения в сфере ЖКХ

21 февраля 2020, 14:41
Фото: sledcom.ru
Генпрокуратура с 2018 года обнаружила примерно шесть сотен тысяч нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Газета «Известия» пишет, что наиболее распространенные нарушения — незаконное взимание управляющими компаниями платы с жильцов, некачественные коммунальные услуги и необоснованное распоряжение общим имуществом. При этом, согласно статистическим данным, каждый год обнаруживается примерно триста тысяч подобных нарушений. Эксперты считают, что они спровоцированы системными проблемами, в том числе законодательными.

Отмечается, что со слов юриста национальной юридической службы «Амулекс» Василия Ярошенко, для исправления ситуации нужно ужесточить контроль над деятельностью управляющих компаний.

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