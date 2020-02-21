В Генпрокуратуре обозначили самые распространенные нарушения в сфере ЖКХ

Газета «Известия» пишет, что наиболее распространенные нарушения — незаконное взимание управляющими компаниями платы с жильцов, некачественные коммунальные услуги и необоснованное распоряжение общим имуществом. При этом, согласно статистическим данным, каждый год обнаруживается примерно триста тысяч подобных нарушений. Эксперты считают, что они спровоцированы системными проблемами, в том числе законодательными.