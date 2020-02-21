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В Красноярске автоконфликт привел к госпитализации беременной женщины

21 февраля 2020, 15:07
Фото: flickr.com
Водитель из Красноярска в ходе конфликта распылил содержимое газового баллончика в лицо беременной женщины. Она была госпитализирована. По факту случившегося начата проверка.

Инцидент, который произошел на улице Свердловской, попал на камеры видеонаблюдения, сообщает телеканал «360» 21 февраля.

На кадрах видно, как автомобили Mercedes и Toyota Runx начинают движение от светофора. Вскоре второй автомобиль останавливается перед первым. Из него выходит мужчина, подходит к Mercedes и наклоняется перед открытым окном.

Через какое-то время с пассажирского сидения Mercedes выбегает мужчина и начинает бить водителя Toyota, однако тому удается сесть за руль и уехать с места происшествия. Одновременно с водительского сидения Mercedes выходит женщина, которая закрывает лицо руками.

Пострадавшую госпитализировали с ожогом глаз. Выяснилось, что у женщины, которая находится на 23 неделе беременности, появилась угроза выкидыша.

#Новости#Происшествия
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