В Красноярске автоконфликт привел к госпитализации беременной женщины

Инцидент, который произошел на улице Свердловской, попал на камеры видеонаблюдения, сообщает телеканал «360» 21 февраля.
На кадрах видно, как автомобили Mercedes и Toyota Runx начинают движение от светофора. Вскоре второй автомобиль останавливается перед первым. Из него выходит мужчина, подходит к Mercedes и наклоняется перед открытым окном.
Через какое-то время с пассажирского сидения Mercedes выбегает мужчина и начинает бить водителя Toyota, однако тому удается сесть за руль и уехать с места происшествия. Одновременно с водительского сидения Mercedes выходит женщина, которая закрывает лицо руками.
Пострадавшую госпитализировали с ожогом глаз. Выяснилось, что у женщины, которая находится на 23 неделе беременности, появилась угроза выкидыша.