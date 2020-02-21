В Ростове завели дело на таможенника за аферу на 8 млн руб

В 2018 году компания «ИСК» занималась строительством кинологического центра в Майкопе. Фигурант подписал акты выполненных работ, после чего Краснодарская таможня перечислила компании более 10 миллионов рублей.
Фирма не представила первичных учетных документов, подтверждающих размер понесенных затрат. Оказалось, что перечисленная сумма значительно превышала размер расходов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что размер ущерба превысил 8,8 миллиона рублей. В данный момент проводятся следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.