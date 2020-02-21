Захарова провела аналогию между Украиной и средневековьем

При этом, Захарова провела параллели между этой ситуацией, прозападной политикой украинских властей, украинским государственным переворотом и плохими отношениями с Россией. По ее словам, украинский Майдан был диким, тупым и бесчеловечным событием, а главным агрессором для Украины является не Россия, а злоба и день.