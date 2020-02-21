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Захарова провела аналогию между Украиной и средневековьем

21 февраля 2020, 15:43
Фото: ru.wikipedia.org
По мнению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, нынешняя ситуация на Украине сравнима со средневековой Европой.

Такое заявление она сделала в контексте скандала вокруг протестных акций в ряде украинских регионов, жители которых выступили против размещения там на карантине украинских граждан, эвакуированных из китайского Уханя. Участники протестов пытались ограничить передвижение автобуса с эвакуированными и бросались камнями. Об этом 21 февраля сообщило агентство RNS.

При этом, Захарова провела параллели между этой ситуацией, прозападной политикой украинских властей, украинским государственным переворотом и плохими отношениями с Россией. По ее словам, украинский Майдан был диким, тупым и бесчеловечным событием, а главным агрессором для Украины является не Россия, а злоба и день.

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