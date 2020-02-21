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Жительницу Ростовской области обокрал робот

21 февраля 2020, 11:55
Фото: pixabay.com
робот вор
Жительница Ростовской области лишилась крупной суммы денег, пообщавшись с «роботом», сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Тарасовского района и заявила о мошенничестве. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о списании денег со счета.

Чтобы остановить перевод, мошенник попросил назвать данные карты, но получил отказ. Потерпевшая заявила, что никому не должна разглашаться персональные данные.

«Аферист согласился и сказал, что данные карты нужно продиктовать специальному „роботу“. Женщина продиктовала номер карты и полученный секретный смс-код», — уточнили в полиции.

После этого со счета потерпевшей списали все деньги — 74 тысячи рублей. После этого завели уголовное дело, в данный момент идет розыск подозреваемого.

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