Жительницу Ростовской области обокрал робот

В полицию обратилась жительница Тарасовского района и заявила о мошенничестве. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о списании денег со счета.
Чтобы остановить перевод, мошенник попросил назвать данные карты, но получил отказ. Потерпевшая заявила, что никому не должна разглашаться персональные данные.
«Аферист согласился и сказал, что данные карты нужно продиктовать специальному „роботу“. Женщина продиктовала номер карты и полученный секретный смс-код», — уточнили в полиции.
После этого со счета потерпевшей списали все деньги — 74 тысячи рублей. После этого завели уголовное дело, в данный момент идет розыск подозреваемого.