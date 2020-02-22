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Posted 22 февраля 2020, 13:34

Published 22 февраля 2020, 13:34

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Более миллиона рублей украл подрядчик по ремонту детсада в Ростовской области

22 февраля 2020, 13:34
В Зимовниковском районе подрядчик капитального ремонта детского сада украл более миллиона рублей, сообщило ГУ МВД по Ростовской области.

Договор подряда по выполнению капитального ремонта здания детского сада заключили с одной из строительных компаний. Директора компании внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения, в результате чего присвоил более миллиона рублей бюджетных средств.

Преступление раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, на бизнесмена завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее жительницу Ростова обокрал робот.

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