Более миллиона рублей украл подрядчик по ремонту детсада в Ростовской области

Posted 22 февраля 2020, 13:34
Published 22 февраля 2020, 13:34
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Договор подряда по выполнению капитального ремонта здания детского сада заключили с одной из строительных компаний. Директора компании внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения, в результате чего присвоил более миллиона рублей бюджетных средств.
Преступление раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, на бизнесмена завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».