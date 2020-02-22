Бывший судья стал заместителем главы Ростова

С 2010 по 2014 годы Пикалов был судьей Новочеркасского городского суда и в дальнейшем стал замглавы Минприроды региона. Последние четыре года он находился в должности начальника Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО.