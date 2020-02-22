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Бывший судья стал заместителем главы Ростова

22 февраля 2020, 03:04
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону заместителем главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству стал Алексей Пикалов, сообщили в мэрии.

Пикалов был назначен в пятницу, но к работе он приступит во вторник. Он родился в 1978 году в станице Кривянской, которая находится в Октябрьском районе.

Пикалов в 2000 году закончил вуз по специальности «Юриспруденция», после чего он некоторое время работал юристом. Также он успел поработать в налоговой и прокуратуре.

С 2010 по 2014 годы Пикалов был судьей Новочеркасского городского суда и в дальнейшем стал замглавы Минприроды региона. Последние четыре года он находился в должности начальника Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО.

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