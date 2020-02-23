Главу «Азовмежрайгаза» потребовал уволить Василий Голубев

По словам губернатора, еще до конца расследования следственных органов ясно, что взрыв в доме в переулке Павлова в Азове произошел по вине газовиков, не отреагировавших на жалобы жильцов на утечку газа.
Как отметил Голубев, вывода правоохранительных органов можно не ждать, и потребовал незамедлительно уволить начальника азовского филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Напомним, взрыв бытового газа произошел в ночь на 22 февраля, в результате два человека погибли, одну женщину доставили в больницу. Еще 49 человек жильцов дома эвакуировали и временно разместили в гостинице. Стало известно, что родственникам погибших выплатят по миллиону рублей.