Ликвидации незаконной платной парковки на Зорге добились жители Ростова

Местные жители обратились с жалобой в комиссию по решению вопросов о сносе самовольно установленных временных сооружений. В своей жалобе ростовчане сообщили, что на указанном участке неизвестные поставили столбы, натянули сетку, провели освещение и стали брать плату за парковку автомобилей.