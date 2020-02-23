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Ликвидации незаконной платной парковки на Зорге добились жители Ростова

23 февраля 2020, 12:03
Фото: rostov-gorod.ru
Жители Ростова-на-Дону добились ликвидации незаконной платной стоянки по адресу улица Зорге, 41/46, сообщила городская администрация.

Местные жители обратились с жалобой в комиссию по решению вопросов о сносе самовольно установленных временных сооружений. В своей жалобе ростовчане сообщили, что на указанном участке неизвестные поставили столбы, натянули сетку, провели освещение и стали брать плату за парковку автомобилей.

Учитывая, что указанный участок принадлежит муниципалитету, власти предписали ликвидировать все сооружения до 18 марта 2020 года. Собственника сторожки известили о необходимости самостоятельного сноса строений и о передаче материалов в суд в случае невыполнения предписания.

Ранее стало известно, что неизвестные вымогали деньги за парковку на Темернике.

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