Ростовчане высмеяли поющего на улице двойника Димы Билана

Автор публикации встретил на улице позитивного парня, который исполнял песню Билана «Не молчи». Он все время улыбался и исполнял песни по заказу.
Во время разговора парень назвал себя Биланом и похвастался, что также знает песни Филиппа Киркорова. «Ростов — это город талантов», — написал автор.
Пользователи в комментариях написали, что парень молодец. Другие пошутили, что это золотой голос России.
«Видела его пару раз на набережной. Громко песни поет, улыбается и машет», — написала одна из местных жительниц.