Ростовчане высмеяли поющего на улице двойника Димы Билана

Жители Ростова-на-Дону с юмором отнеслись к местному жителю, который ходит по городу и поет песни Димы Билана, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Автор публикации встретил на улице позитивного парня, который исполнял песню Билана «Не молчи». Он все время улыбался и исполнял песни по заказу. Во время разговора парень назвал себя Биланом и похвастался, что также знает песни Филиппа Киркорова. «Ростов — это город талантов», — написал автор. Пользователи в комментариях написали, что парень молодец. Другие пошутили, что это золотой голос России. «Видела его пару раз на набережной. Громко песни поет, улыбается и машет», — написала одна из местных жительниц. Материалы по теме Певец Стас Михайлов рассказал о работе таксистом в Ростове Двойником Баскова в известном приложении стал певец Баста из Ростова Американский певец скончался на сцене во время концерта