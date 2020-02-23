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Ростовчане высмеяли поющего на улице двойника Димы Билана

23 февраля 2020, 08:21
Фото: https://vk.com/etorostov
Жители Ростова-на-Дону с юмором отнеслись к местному жителю, который ходит по городу и поет песни Димы Билана, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Автор публикации встретил на улице позитивного парня, который исполнял песню Билана «Не молчи». Он все время улыбался и исполнял песни по заказу.

Во время разговора парень назвал себя Биланом и похвастался, что также знает песни Филиппа Киркорова. «Ростов — это город талантов», — написал автор.

Пользователи в комментариях написали, что парень молодец. Другие пошутили, что это золотой голос России.

«Видела его пару раз на набережной. Громко песни поет, улыбается и машет», — написала одна из местных жительниц.

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