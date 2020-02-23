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Posted 23 февраля 2020, 11:11

Published 23 февраля 2020, 11:11

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В Азове девушка упала под колеса автобуса

23 февраля 2020, 11:11
В Азове девушка оступилась и упала прямо под колеса проезжавшего мимо автобуса, сообщили очевидцы в соцсети.

Девушка в светлой куртке шла по тротуару, в какой-то момент оступилась, потеряла равновесие и упала на проезжую часть. При падении ее голова оказалась в миллиметрах от колес проезжавшего в этот момент автобуса.

«В рубашке родилась», - высказал общее мнение один из пользователей. При этом многие возмутились, что водитель автобуса даже не остановился и не вышел посмотреть, что произошло с упавшей под колеса его автомобиля женщиной.

Ранее в Волгограде водитель погиб под колесами собственного автобуса.

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