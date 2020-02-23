В Азове девушка упала под колеса автобуса

Posted 23 февраля 2020, 11:11
Published 23 февраля 2020, 11:11
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Девушка в светлой куртке шла по тротуару, в какой-то момент оступилась, потеряла равновесие и упала на проезжую часть. При падении ее голова оказалась в миллиметрах от колес проезжавшего в этот момент автобуса.
«В рубашке родилась», - высказал общее мнение один из пользователей. При этом многие возмутились, что водитель автобуса даже не остановился и не вышел посмотреть, что произошло с упавшей под колеса его автомобиля женщиной.