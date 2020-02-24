Таганрожцы жалуются на удушающий запаха нечистот из-за провала канализации

Нечистоты уже на протяжении длительного времени подмывают грунт вблизи жилых домов из-за провала канализационного коллектора, который произошел еще в декабре. Коммунальщики заменили трубу, но она прослужила всего лишь пару недель. А потом вновь произошел разрыв. Но в этот паз проблему также не решили.