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Posted 24 февраля 2020, 02:45

Published 24 февраля 2020, 02:45

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Таганрожцы жалуются на удушающий запаха нечистот из-за провала канализации

24 февраля 2020, 02:45
Жилые дома в переулке Батайском в Таганроге могут быть разрушены стоками нечистот из-за провала канализации, пишет donday.ru.

Нечистоты уже на протяжении длительного времени подмывают грунт вблизи жилых домов из-за провала канализационного коллектора, который произошел еще в декабре. Коммунальщики заменили трубу, но она прослужила всего лишь пару недель. А потом вновь произошел разрыв. Но в этот паз проблему также не решили.

Рабочие вырыли траншею, по дну которой текут канализационные стоки. Сама траншея тоже уже начала разрушаться, но никаких действий больше не предпринимается.

Люди жалуются на невыносимый запах нечистот. При этом стоки подмывают грунт и он продолжает осыпаться. В скором времени стоки могут начать подмывать грунт под жилыми домами, жители которых боятся вместо своего жилья увидеть руины.

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