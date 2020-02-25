Бронетранспортер заметили в центре Ростова

Несколько человек проехали по площади в бронетранспортере, украшенном связками черных воздушных шаров. Кроме Театральной площади, необычная компания проехала и по другим центральным улицам.
«Было красиво! Проезжали по Пушкинской! Молодцы ребята! Вы супер! Я жалел, что не успел сфоткать!» — написал один из пользователей.
Некоторые ростовчане негативно отнеслись к такой поездке. «Победобесие, иначе не скажешь», — прокомментировал один из ростовчан. «Цвет шаров не нравится. Цвет России красный, а не черный», — поддержал другой комментатор.