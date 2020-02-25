rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бронетранспортер заметили в центре Ростова

25 февраля 2020, 08:58
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Бронетранспортер с шариками
В Ростове-на-Дону несколько человек проехались на БТР-40 по Театральной площади, сообщили очевидцы в социальной сети.

Несколько человек проехали по площади в бронетранспортере, украшенном связками черных воздушных шаров. Кроме Театральной площади, необычная компания проехала и по другим центральным улицам.

«Было красиво! Проезжали по Пушкинской! Молодцы ребята! Вы супер! Я жалел, что не успел сфоткать!» — написал один из пользователей.

Некоторые ростовчане негативно отнеслись к такой поездке. «Победобесие, иначе не скажешь», — прокомментировал один из ростовчан. «Цвет шаров не нравится. Цвет России красный, а не черный», — поддержал другой комментатор.

Ранее рядом с границей Ростовской области заметили беспилотник США.

Материалы по теме
Колонну военной техники снова заметили в граничащей с Украиной Ростовской области Ритуальный автобус и скорую заметили на границе Ростовской области и УкраиныВнедорожники из Южной Осетии заметили на границе Ростовской области и Украины
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00