Места Масленичных гуляний назвала мэрия Ростова

Всего в городе проведут свыше 25 крупных праздничных мероприятий.
В Ворошиловском районе мероприятия начнутся в 13.00 мск 29 февраля в парке культуры и отдыха «Дружба», а 1 февраля в 12.00 мск начнется праздник в ТЦ «Вавилония» и, а в 14.00 мск в ТЦ «Горизонт».
В Железнодорожном районе 29 февраля в 11.00 мск всех ждут в ТРК «Сокол», в 12.00 мск в этнокомплексе «Кумжа», а в 15.00 мск 1 марта в Ботаническом саду ЮФУ.
В Кировском районе все праздничные мероприятия пройдут 1 марта. В 12.00 мск гуляния начнутся в областном Доме физической культуры, ресторане «Тет-а-Тет» и Левобережном парке. С 13.00 мск начнутся гуляния в ресторане «Онегин-дача» и на базе отдыха «Зеленый огонек».
В Ленинском районе 28 февраля с 12.00 мск начнется праздник во ВГИК имени Герасимова, а 1 марта в 11.00 мск в парке культуры и отдыха имени Горького.
В Октябрьском районе 1 марта в 11.00 мск масленичное мероприятие начнется на территории базы АО «Ростовкнига, а в 12.00 мск в парке Октября.
В Первомайском районе 29 февраля всех ждут в 12.00 мск на площади перед заводом «Алмаз», 1 марта в 11.00 мск на проспекте Сельмаша, а с 12.00 мск у магазина «Пятерочка» на Вятской, в ТЦ «Пчелка» и на площади перед ДК «Ростсельмаш».
28 февраля в 12.00 мск в Детском парке имени Вити Черевичкина ждут жителей Пролетарского района, а 1 марта праздник пройдет в загородном клубе отдыха «Ближняя Дача», начало в 12.00 мск.
В Советском районе все праздничные мероприятия пройдут 1 марта, в 10.00 мск начнутся гуляния в гостинично-ресторанном комплексе «Седьмое небо», а с 13.00 мск праздник переместится в ТЦ «Модный квартал» и Аллею роз в кафе «Дар».
Кроме того, 1 марта во всех храмах города пройдут праздничные службы.