Места Масленичных гуляний назвала мэрия Ростова

В Первомайском районе 29 февраля всех ждут в 12.00 мск на площади перед заводом «Алмаз», 1 марта в 11.00 мск на проспекте Сельмаша, а с 12.00 мск у магазина «Пятерочка» на Вятской, в ТЦ «Пчелка» и на площади перед ДК «Ростсельмаш».