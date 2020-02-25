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Места Масленичных гуляний назвала мэрия Ростова

25 февраля 2020, 11:37
Фото: rostov-gorod.ru
Места Масленичных гуляний
В Масленичную неделю праздничные мероприятия пройдут во всех районах Ростова-на-Дону, сообщила городская администрация.

Всего в городе проведут свыше 25 крупных праздничных мероприятий.

В Ворошиловском районе мероприятия начнутся в 13.00 мск 29 февраля в парке культуры и отдыха «Дружба», а 1 февраля в 12.00 мск начнется праздник в ТЦ «Вавилония» и, а в 14.00 мск в ТЦ «Горизонт».

В Железнодорожном районе 29 февраля в 11.00 мск всех ждут в ТРК «Сокол», в 12.00 мск в этнокомплексе «Кумжа», а в 15.00 мск 1 марта в Ботаническом саду ЮФУ.

В Кировском районе все праздничные мероприятия пройдут 1 марта. В 12.00 мск гуляния начнутся в областном Доме физической культуры, ресторане «Тет-а-Тет» и Левобережном парке. С 13.00 мск начнутся гуляния в ресторане «Онегин-дача» и на базе отдыха «Зеленый огонек».

В Ленинском районе 28 февраля с 12.00 мск начнется праздник во ВГИК имени Герасимова, а 1 марта в 11.00 мск в парке культуры и отдыха имени Горького.

В Октябрьском районе 1 марта в 11.00 мск масленичное мероприятие начнется на территории базы АО «Ростовкнига, а в 12.00 мск в парке Октября.

В Первомайском районе 29 февраля всех ждут в 12.00 мск на площади перед заводом «Алмаз», 1 марта в 11.00 мск на проспекте Сельмаша, а с 12.00 мск у магазина «Пятерочка» на Вятской, в ТЦ «Пчелка» и на площади перед ДК «Ростсельмаш».

28 февраля в 12.00 мск в Детском парке имени Вити Черевичкина ждут жителей Пролетарского района, а 1 марта праздник пройдет в загородном клубе отдыха «Ближняя Дача», начало в 12.00 мск.

В Советском районе все праздничные мероприятия пройдут 1 марта, в 10.00 мск начнутся гуляния в гостинично-ресторанном комплексе «Седьмое небо», а с 13.00 мск праздник переместится в ТЦ «Модный квартал» и Аллею роз в кафе «Дар».

Кроме того, 1 марта во всех храмах города пройдут праздничные службы.

Напомним, движение ограничат в Ростове на Масленицу.

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