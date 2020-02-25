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Обвиняемый совершил суицид в камере СИЗО Новочеркасска через неделю после заключения

25 февраля 2020, 07:59
Фото: 61.fsin.su
СИЗО-3 города Новочеркасска
В СИЗО-3 города Новочеркасска Ростовской области обвиняемый совершил акт суицида, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь ГУФСИН по региону Борис Марухян.

В одной из камер следственного изолятора в Новочеркасске 21 февраля сотрудники учреждения обнаружили мертвым 39-летнего обвиняемого. Реанимационные мероприятия не дали результатов, на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, умерший содержался в СИЗО по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и в камере он провел меньше недели.

«При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. О происшествии сообщили в надзирающие правоохранительные органы», — рассказал Марухян.

По данному факту в ГУФСИН России по Ростовской области начата проверка.

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