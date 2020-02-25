Обвиняемый совершил суицид в камере СИЗО Новочеркасска через неделю после заключения

В одной из камер следственного изолятора в Новочеркасске 21 февраля сотрудники учреждения обнаружили мертвым 39-летнего обвиняемого. Реанимационные мероприятия не дали результатов, на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, умерший содержался в СИЗО по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и в камере он провел меньше недели.
«При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. О происшествии сообщили в надзирающие правоохранительные органы», — рассказал Марухян.
По данному факту в ГУФСИН России по Ростовской области начата проверка.