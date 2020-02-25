Одноклассники к Масленице создали стикерпак со знаменитым котом Джазом

Стикеры в личных сообщениях и комментариях — один из самых популярных способов общения в ОК: только за последний год число отправок стикеров выросло в 2 раза. Одноклассники регулярно добавляют на витрину стикеров новые наборы и активно сотрудничают с известными иллюстраторами. Например, в январе 2020 года для ОК нарисовала стикеры молодая художница Катя Молодцова, известная благодаря оформлению первого поезда-музея на Тайване. Она сделала стикерпак для ОК по мотивам фотографий котов пользователей соцсети.