rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти 100 млн руб потратят на финансирование гандбольных команд в Ростовской области

25 февраля 2020, 07:23
Фото: markng97/CC BY 2.0 / flickr.com
гандбол
В Ростовской области в текущем году будет потрачено 98 миллионов рублей на финансирование профессиональных гандбольных команд, сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала во время визита в Ростов президента Европейской федерации гандбола Михаэля Видерера. Вместе с замглавы региона Игорем Гуськовым они обсудили строительство нового Дворца спорта.

Фото: donland.ru

Гость рассказал, что необходимо более шести тысяч зрительских мест, чтобы клуб мог зарабатывать и развиваться. Сейчас в регионе этим видом спорта занимаются семь тысяч человек.

Отмечается, что в области есть несколько гандбольных клубов. В том числе «Ростов-Дон», который неоднократно побеждал в крупных турнирах.

Материалы по теме
Около 8 млн руб потратят на содержание объектов донской таможниБолее 2 млн руб потратят на проверку алкоголя в Ростовской области
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00