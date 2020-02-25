Почти 100 млн руб потратят на финансирование гандбольных команд в Ростовской области

Эта информация прозвучала во время визита в Ростов президента Европейской федерации гандбола Михаэля Видерера. Вместе с замглавы региона Игорем Гуськовым они обсудили строительство нового Дворца спорта.
Гость рассказал, что необходимо более шести тысяч зрительских мест, чтобы клуб мог зарабатывать и развиваться. Сейчас в регионе этим видом спорта занимаются семь тысяч человек.
Отмечается, что в области есть несколько гандбольных клубов. В том числе «Ростов-Дон», который неоднократно побеждал в крупных турнирах.