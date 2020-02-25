Продюсера Вайнштейна признали виновным в сексуальных преступлениях

Такое решение приняли присяжные Нью-Йоркского суда. При этом, остальные обвинения не нашли подтверждений, поэтому по ним Вайнштейна признали невиновным. Если бы его назвали виновным и в этих преступлениях, то продюсера могли приговорить к пожизненному заключению. Об этом 24 февраля сообщило агентство RNS.