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Продюсера Вайнштейна признали виновным в сексуальных преступлениях

25 февраля 2020, 12:49
Фото: flickr.com
Скандал вокруг обвинений голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасилованиях и домогательствах получил завершение в виде обвинительного приговора. Его назвали виновным в двух эпизодах преступлений сексуального характера.

Такое решение приняли присяжные Нью-Йоркского суда. При этом, остальные обвинения не нашли подтверждений, поэтому по ним Вайнштейна признали невиновным. Если бы его назвали виновным и в этих преступлениях, то продюсера могли приговорить к пожизненному заключению. Об этом 24 февраля сообщило агентство RNS.

Задержали Вайнштейна в позапрошлом году, когда он после обвинений в изнасилованиях самостоятельно прибыл в отделение полиции.

Тогда, скандал привел к банкротству The Weinstein Company, которую потом выкупила компания Lantern Capital.

#Новости#Общество
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