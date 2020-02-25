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Прокуратура проверит обрушение балкона с людьми в Ростове

25 февраля 2020, 01:57
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку после обрушения балкона с людьми в переулке Семашко, пишет ТАСС.

Инцидент случился в воскресенье в здании в центре Ростова. По некоторым данным, из-за обрушения травмы получили два человека.

У одного зафиксировали повреждение голеностопа, у второго — травму головы, их доставили в больницу. На место происшествия выезжали представители прокуратуры, сейчас проводится проверка.

Добавим, что построенное в 1884 году здание является объектом культурного наследия. В 2011 году дом признали аварийным и расселили всех жильцов.

По информации издания, один из собственников отказался продавать помещение и сдал в аренду компании. Ее сотрудники отмечали праздник и вышли на балкон, в результате чего произошло обрушение.

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#Новости#Происшествия
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