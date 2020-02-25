Прокуратура проверит обрушение балкона с людьми в Ростове

Инцидент случился в воскресенье в здании в центре Ростова. По некоторым данным, из-за обрушения травмы получили два человека.
У одного зафиксировали повреждение голеностопа, у второго — травму головы, их доставили в больницу. На место происшествия выезжали представители прокуратуры, сейчас проводится проверка.
Добавим, что построенное в 1884 году здание является объектом культурного наследия. В 2011 году дом признали аварийным и расселили всех жильцов.
По информации издания, один из собственников отказался продавать помещение и сдал в аренду компании. Ее сотрудники отмечали праздник и вышли на балкон, в результате чего произошло обрушение.