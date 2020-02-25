Ростовчане отказываются от карт с кешбэком из-за мелкого шрифта

Всего картами с кешбэком пользуются 64% жителей города. В основном это люди в возрасте 26-35 лет с высоким достатком. Например, в группе с доходом свыше 90 тысяч рублей в месяц кешбэк получают 90% опрошенных, тогда как при доходе до 30 тысяч рублей в месяц — только 58%.