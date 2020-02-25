Ростовчане отказываются от карт с кешбэком из-за мелкого шрифта

На множество исключений из программ лояльности, а также мелкий шрифт условий указали 13% опрошенных. Однако исследование показало, что интерес к картам с кешбэком растет вместе с доходами клиентов.
Всего картами с кешбэком пользуются 64% жителей города. В основном это люди в возрасте 26-35 лет с высоким достатком. Например, в группе с доходом свыше 90 тысяч рублей в месяц кешбэк получают 90% опрошенных, тогда как при доходе до 30 тысяч рублей в месяц — только 58%.
Из тех, кто не пользуется кешбэком одной из главных причин называют непрозрачные условия по карте (на это указали 42% опрошенных). Также треть респондентов не использующих программы кешбэк заявили, что не знают о таких продуктах.
Кроме ростовчан, наименее осведомлены о существовании карт с кешбэком опрошенные в Уфе, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Самыми подкованными в условиях карт с кешбэком оказались жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Москвы.
По словам руководителя управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максима Степочкина, любой финансовый продукт должен быть простым и понятным для клиента. «Банковская карта — инструмент для повседневных покупок, а кешбэк — дополнительный бонус, который делает безналичную оплату выгоднее для клиента. У клиентов есть запрос на lifestyle-сервисы, которые позволяют решать традиционные финансовые задачи легко», — пояснил он.
При этом 66% опрошенных ростовчан используют одну карту с кешбэком.
Опрос проводился в феврале 2019 года. В исследовании приняли участие более 2,6 тысячи россиян старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и других крупных городов России.