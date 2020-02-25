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Ростовчане попросили запретить строительство подземных переходов

25 февраля 2020, 10:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
запретить строительство подземных переходов
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города запретить строительство подземных и надземных переходов на двух улицах, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».

Автор назвал несколько причин, по которым не стоит строить переходы на проспектах Михаила Нагибина и Космонавтов. По его словам, им тяжело пользоваться пожилым людям и инвалидам.

«Пандусы в них опасны из-за большого угла наклона, а лифты почти никогда не работают. Кроме того, здесь часто совершают преступления, так как переходы не просматриваются», — написал автор публикации.

Он добавил, что зимой опасно спускать в переход из-за льда. Ростовчанин заявил, что эти объекты являются дорогими в обслуживании.

«Построить переход можно за короткий срок, а вот потом снести его, поняв ошибку, уже гораздо сложнее. А можно просто не допускать ошибок сразу», — заявил местный житель.

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