Ростовчане попросили запретить строительство подземных переходов

Автор назвал несколько причин, по которым не стоит строить переходы на проспектах Михаила Нагибина и Космонавтов. По его словам, им тяжело пользоваться пожилым людям и инвалидам.
«Пандусы в них опасны из-за большого угла наклона, а лифты почти никогда не работают. Кроме того, здесь часто совершают преступления, так как переходы не просматриваются», — написал автор публикации.
Он добавил, что зимой опасно спускать в переход из-за льда. Ростовчанин заявил, что эти объекты являются дорогими в обслуживании.
«Построить переход можно за короткий срок, а вот потом снести его, поняв ошибку, уже гораздо сложнее. А можно просто не допускать ошибок сразу», — заявил местный житель.