Средняя зарплата ростовчан выросла на 9%

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель средней зарплаты жителей города вырос на 9,2%. При этом уровень безработицы составил 0,4%. Коэффициент напряженности на рынке труда — 0,3 человека.
Кроме того, по словам градоначальника, для дальнейшего достижения положительной динамики было заключено трехстороннее соглашение между городской администрацией, Федерацией профсоюзов Ростовской области и Объединением работодателей Ростова-на-Дону.
Ранее также сообщалось, что средний размер заработной платы в Ростовской области вырос на 8,2% за 11 месяцев 2019 года и составил 32788,7 рубля.