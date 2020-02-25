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Средняя зарплата ростовчан выросла на 9%

25 февраля 2020, 09:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
Средняя зарплата ростовчан
Размер средней заработной платы в Ростове-на-Дону по итогам января-ноября составил 38 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель средней зарплаты жителей города вырос на 9,2%. При этом уровень безработицы составил 0,4%. Коэффициент напряженности на рынке труда — 0,3 человека.

Кроме того, по словам градоначальника, для дальнейшего достижения положительной динамики было заключено трехстороннее соглашение между городской администрацией, Федерацией профсоюзов Ростовской области и Объединением работодателей Ростова-на-Дону.

Ранее также сообщалось, что средний размер заработной платы в Ростовской области вырос на 8,2% за 11 месяцев 2019 года и составил 32788,7 рубля.

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