Стали известны территории для благоустройства в Ростове в 2021 году

Территории выбирали по всему региону методом голосования. Участие в нем принимали местные жители.
Так, в Ростове лидером стал парк Дружбы по улице Капустина. За него свои голоса отдали почти 25 тысяч человек.
На втором месте оказался парк «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» с показателем 7,6 тысячи голосов, на третьем — парк имени Горького. Он набрал 6,3 тысячи голосов.
Работы пройдут в 2021 году в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды.