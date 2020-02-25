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Стали известны территории для благоустройства в Ростове в 2021 году

25 февраля 2020, 11:40
Фото: батайск-официальный.рф
парк дружбы народов
В Ростове-на-Дону выбрали территории, которые в 2021 году ждут работы по благоустройству, сообщается на сайте МинЖКХ региона.

Территории выбирали по всему региону методом голосования. Участие в нем принимали местные жители.

Так, в Ростове лидером стал парк Дружбы по улице Капустина. За него свои голоса отдали почти 25 тысяч человек.

На втором месте оказался парк «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» с показателем 7,6 тысячи голосов, на третьем — парк имени Горького. Он набрал 6,3 тысячи голосов.

Работы пройдут в 2021 году в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды.

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