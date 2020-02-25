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Стоянку в Недвиговке добавят электричке Ростов — Таганрог

25 февраля 2020, 09:53
Фото: pixabay.com
С 28 февраля 2020 года пригородному поезду из Ростова-на-Дону в Таганрог добавят стоянку в Недвиговке, сообщила Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

С указанной даты электричка № 6514 с отправлением из Ростова в 16.36 мск будет делать полуминутную остановку в Недвиговке в 17.11 мк.

Из-за введения остановки изменится график движения пригородного поезда. По новому расписанию электричка будет стоять на платформе 1337-й километр с 16.49 до 16.49.5 мск вместо 16.50-16.50.5 мск, Ростов-Западный с 16.52 до 16.53 мск вместо 16.53-16.54 мск, Хапры с 17.00 до 17.01 мск вместо 17.01-17.02мск, Недвиговка с 17.11 до 17.11.5 мск, Синявская с 17.22 до 17.23 мск и двигаться далее согласно действующему расписанию.

Прибывать на станцию Таганрог поезд будет в 18.10 мск.

Ранее новые остановки появились у других электричек на направлении Ростов- Таганрог.

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