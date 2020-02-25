Стоянку в Недвиговке добавят электричке Ростов — Таганрог

Из-за введения остановки изменится график движения пригородного поезда. По новому расписанию электричка будет стоять на платформе 1337-й километр с 16.49 до 16.49.5 мск вместо 16.50-16.50.5 мск, Ростов-Западный с 16.52 до 16.53 мск вместо 16.53-16.54 мск, Хапры с 17.00 до 17.01 мск вместо 17.01-17.02мск, Недвиговка с 17.11 до 17.11.5 мск, Синявская с 17.22 до 17.23 мск и двигаться далее согласно действующему расписанию.