В Ростове обнаружили больше 600 аварийных домов

Кроме этого, как сообщил глава администрации, в Ростове в 2019 году начали разрабатывать единую концепцию исторического центра. В комиссию, которая занимается этим вопросом, вошли представители администрации, общественных организаций и комитета по охране памятников. По словам Логвиненко, аварийные дома в центре Ростова будут сноситься за счет инвесторов: администрация планирует предоставлять им участки со строениями. Таким образом власти намерены сохранить бюджетные деньги. При этом инвесторы будут обязаны сохранять исторический облик города. Их проекты будут рассматривать градсовет, только после этого они смогут получить участки.