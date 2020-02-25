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В Ростове обнаружили больше 600 аварийных домов

25 февраля 2020, 13:29
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове находится больше 600 аварийных домов, 145 из которых — первые в очереди под снос, сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

По данным Логвиненко, сейчас в городе находится больше 600 аварийных домов, первоочередными являются 145 зданий. При этом проектно-сметная документация под снос готова для 21 строения.

Глава администрации рассказал, что в Ростове идет переселение граждан по федеральному проекту. «В программу вошло 38 многоквартирных домов, которые признаны аварийными и подлежат сносу или реконструкции», — сообщил Логвиненко. Он отметил, что уже завершен первый этап программы, для второго этапа пришлось заключить договор о долевом финансировании с областными структурами. «До конца 2020 года нам предстоит расселить еще 26 аварийных домов», — заключил глава.

Кроме этого, как сообщил глава администрации, в Ростове в 2019 году начали разрабатывать единую концепцию исторического центра. В комиссию, которая занимается этим вопросом, вошли представители администрации, общественных организаций и комитета по охране памятников. По словам Логвиненко, аварийные дома в центре Ростова будут сноситься за счет инвесторов: администрация планирует предоставлять им участки со строениями. Таким образом власти намерены сохранить бюджетные деньги. При этом инвесторы будут обязаны сохранять исторический облик города. Их проекты будут рассматривать градсовет, только после этого они смогут получить участки.

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