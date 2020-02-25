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Власти определят, где будут церкви в старом аэропорту Ростова

25 февраля 2020, 10:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
церкви в старом аэропорту Ростова
В Ростове уже начали разрабатывать проект планировки старого аэропорта, сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

На отчете перед гордумой во вторник Логвиненко отметил, что площадь территории старого аэропорта составляет 250 гектаров, здесь планируют расположить жилую застройку.

«Освоение предлагается в три этапа. На первом будет освоено 32 гектара. В 2019 году мы уже приступили к разработке проекта планировки, в котором будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура: школы, садики, поликлиники, храмы, памятники, объекты спорта, а также пешеходные и парковые зоны», — сообщил глава администрации. Он добавил, что застройка будет соответствовать современным требованиям горожан.

По словам Логвиненко, в 2019 году в Ростове построено 1,259 миллиона квадратных метров жилья, что на 11,7% больше показателей предыдущего года. Глава сообщил, что в городе продолжается комплексное освоение территорий, в том числе Левенцовки, Суворовского, Платовского, «Красного Аксая». «В 2020 году мы планируем увеличить объем ввода жилья до 1,4 миллиона квадратных метров», — заключил спикер. До 2024 года, как отметил глава, планируется сдать более 7,5 миллиона квадратных метров. Среди площадей, которые готовят для инвесторов, он назвал Левенцовку 2, территорию старого аэропорта и другие.

#Новости#Эксклюзив#Общество
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