Власти определят, где будут церкви в старом аэропорту Ростова

По словам Логвиненко, в 2019 году в Ростове построено 1,259 миллиона квадратных метров жилья, что на 11,7% больше показателей предыдущего года. Глава сообщил, что в городе продолжается комплексное освоение территорий, в том числе Левенцовки, Суворовского, Платовского, «Красного Аксая». «В 2020 году мы планируем увеличить объем ввода жилья до 1,4 миллиона квадратных метров», — заключил спикер. До 2024 года, как отметил глава, планируется сдать более 7,5 миллиона квадратных метров. Среди площадей, которые готовят для инвесторов, он назвал Левенцовку 2, территорию старого аэропорта и другие.