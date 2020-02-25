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Второй в 2020 году случай бешенства выявили в Ростовской области

25 февраля 2020, 09:38
Фото: uprvetro.donland.ru
Второй в 2020 году случай бешенства
В Ростовской области зарегистрировали второй с начала 2020 года случай заболевания бешенством, сообщило региональное управление ветеринарии.

В подсобном личном хозяйстве в хуторе Терновой пала 11-месячная телка.

Хозяйка животного рассказала, что с 17 февраля корова отказалась от корма и у нее наблюдалось сильное слюнотечение. К ветеринарам женщина обратилась только после того, как животное пало. Ветеринары взяли материалы от павшего животного, анализ показал наличие бешенства.

Кроме павшей телки, в хозяйстве содержат еще восемь голов крупного рогатого скота, три собаки и три кошки, которых привили от бешенства. В хуторе Терновом и прилегающих территориях Милютинского района проводят комплекс мероприятий по ликвидации заболевания.

Ранее бешенство диагностировали у убитой куницы.

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