Второй в 2020 году случай бешенства выявили в Ростовской области

Хозяйка животного рассказала, что с 17 февраля корова отказалась от корма и у нее наблюдалось сильное слюнотечение. К ветеринарам женщина обратилась только после того, как животное пало. Ветеринары взяли материалы от павшего животного, анализ показал наличие бешенства.