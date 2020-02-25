Второй в 2020 году случай бешенства выявили в Ростовской области

В подсобном личном хозяйстве в хуторе Терновой пала 11-месячная телка.
Хозяйка животного рассказала, что с 17 февраля корова отказалась от корма и у нее наблюдалось сильное слюнотечение. К ветеринарам женщина обратилась только после того, как животное пало. Ветеринары взяли материалы от павшего животного, анализ показал наличие бешенства.
Кроме павшей телки, в хозяйстве содержат еще восемь голов крупного рогатого скота, три собаки и три кошки, которых привили от бешенства. В хуторе Терновом и прилегающих территориях Милютинского района проводят комплекс мероприятий по ликвидации заболевания.