Жители других регионов России стали чаще совершать преступления в Ростове

В 2019 году выросло на 23% число совершенных жителями других регионов преступлений по сравнению с 2018 годом. Одновременно с этим на 14,8% увеличилось количество преступлений, совершенных женщинами.
В целом количество зарегистрированных за год преступлений стало больше на 6,7%. Рост связан с кражами, совершенными с банковских карт. Количество таких случаев выросло в несколько раз.
Примечательно, что преступления стали чаще совершать подростки, особенно в Октябрьском, Кировском и Первомайском районах города.
Число грабежей снизилось на 1%, а их раскрываемость составила почти 50%.