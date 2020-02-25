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Жители других регионов России стали чаще совершать преступления в Ростове

25 февраля 2020, 14:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
преступность
В Ростове-на-Дону резко увеличилось количество преступлений, совершенных иногородними, сообщили в городской администрации.

В 2019 году выросло на 23% число совершенных жителями других регионов преступлений по сравнению с 2018 годом. Одновременно с этим на 14,8% увеличилось количество преступлений, совершенных женщинами.

В целом количество зарегистрированных за год преступлений стало больше на 6,7%. Рост связан с кражами, совершенными с банковских карт. Количество таких случаев выросло в несколько раз.

Примечательно, что преступления стали чаще совершать подростки, особенно в Октябрьском, Кировском и Первомайском районах города.

Число грабежей снизилось на 1%, а их раскрываемость составила почти 50%.

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