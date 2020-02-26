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Posted 26 февраля 2020, 12:27

Published 26 февраля 2020, 12:27

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Самые мощные в мире локомотивы изготовят в Новочеркасске для РЖД

26 февраля 2020, 12:27
Партию мощных локомотивов 4ЭС5К «Ермак» изготовят в Новочеркасске по соглашению с РЖД, сообщило правительство Ростовской области.

В 2020 году Новочеркасский электровозостроительный завод изготовит и передаст заказчику 15 грузовых электровозов, кроме того, НЭВЗ построит еще 15 двухсекционных «Ермаков» и 121–3ЭС5К.

Локомотив 4ЭС5К «Ермак» является самым мощным в мире электровозом с повышенными тяговыми свойствами. Он способен тянуть сверхтяжелые длинные грузовые поезда на равнинах или тяжелые поезда в горной местности.

В Новочеркасске их производят с 2015 года, за этот период завод передал заказчикам 22 локомотива. В 2002 году один такой электровоз уже отправили в депо Смоляниново Дальневосточной железной дороги.

#Экономика#Новости
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