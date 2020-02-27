Банки стали реже выдавать кредиты

Posted 27 февраля 2020, 15:02
Published 27 февраля 2020, 15:02
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Это самый низкий показатель с 2017 года.
По словам главы НБКИ Алексея Волкова, в 2019 году наметилась тенденция по стабилизации, но сейчас отмечается отрицательная динамика. В ноябре выдача потребкредитов сократилась на 1,7%, в декабре — уже на 5,6%.
Но с тем, что рынок переживает спад согласны не все. По данным ОКБ, который имеет доступ к показателям Сбербанка, отмечается сохранение количественных значений выдачи потребительских кредитов, а также увеличение их объемов на 12%. Это говорит об увеличении среднего чека заемщика.
Крупные российские банки также заявляют о том, что не снижали долю одобренных ими заявок. Но эксперты уверены, в дальнейшем показатель выдачи будет сокращаться.
Кроме того, в 2019 году банки отказали 60% желающим взять кредит. Причем отказы слышали те, кто собирался взять заем наличными, а также подававшие заявку на ипотеку и автокредитование.