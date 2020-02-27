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Posted 27 февраля 2020, 15:02

Published 27 февраля 2020, 15:02

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Банки стали реже выдавать кредиты

27 февраля 2020, 15:02
В январе 2020 года в России было выдано 1,27 миллиона потребительских кредитов, что на 13,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, пишет издание «Новые известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Это самый низкий показатель с 2017 года.

По словам главы НБКИ Алексея Волкова, в 2019 году наметилась тенденция по стабилизации, но сейчас отмечается отрицательная динамика. В ноябре выдача потребкредитов сократилась на 1,7%, в декабре — уже на 5,6%.

Но с тем, что рынок переживает спад согласны не все. По данным ОКБ, который имеет доступ к показателям Сбербанка, отмечается сохранение количественных значений выдачи потребительских кредитов, а также увеличение их объемов на 12%. Это говорит об увеличении среднего чека заемщика.

Крупные российские банки также заявляют о том, что не снижали долю одобренных ими заявок. Но эксперты уверены, в дальнейшем показатель выдачи будет сокращаться.

Кроме того, в 2019 году банки отказали 60% желающим взять кредит. Причем отказы слышали те, кто собирался взять заем наличными, а также подававшие заявку на ипотеку и автокредитование.

#Экономика#Новости
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