Банки стали реже выдавать кредиты

Но с тем, что рынок переживает спад согласны не все. По данным ОКБ, который имеет доступ к показателям Сбербанка, отмечается сохранение количественных значений выдачи потребительских кредитов, а также увеличение их объемов на 12%. Это говорит об увеличении среднего чека заемщика.