В Москве СК возбудил уголовное дело за продажу снюса в табачном киоске

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, продавец сбыл жевательную никотиносодержащую смесь, создающей при употреблении угрозу жизни и здоровью потребителей. Так, в киоске изъято свыше тринадцати банок запрещенной табачной смеси с концентрацией, превышающей допустимые нормы.