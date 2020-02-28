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Posted 28 февраля 2020, 10:04

Published 28 февраля 2020, 10:04

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

В Москве СК возбудил уголовное дело за продажу снюса в табачном киоске

В Москве СК возбудил уголовное дело за продажу снюса в табачном киоске

28 февраля 2020, 10:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Москве следователи инициировали уголовное дело по факту сбыта снюса в одном из табачных киосков.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, продавец сбыл жевательную никотиносодержащую смесь, создающей при употреблении угрозу жизни и здоровью потребителей. Так, в киоске изъято свыше тринадцати банок запрещенной табачной смеси с концентрацией, превышающей допустимые нормы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идентифицируются лица, причастные к совершению преступления.

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