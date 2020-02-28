В Москве СК возбудил уголовное дело за продажу снюса в табачном киоске

Posted 28 февраля 2020, 10:04
Published 28 февраля 2020, 10:04
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, продавец сбыл жевательную никотиносодержащую смесь, создающей при употреблении угрозу жизни и здоровью потребителей. Так, в киоске изъято свыше тринадцати банок запрещенной табачной смеси с концентрацией, превышающей допустимые нормы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идентифицируются лица, причастные к совершению преступления.