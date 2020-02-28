В Ростовской области изменят правила приостановки выплат льготникам

На встрече обсуждался вопрос выплат для людей, которые получают единую денежную выплату или субсидию на оплату услуг ЖКХ. По словам Сергея Михалева, первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству, сегодня, если у такого льготника есть задолженность по коммунальным услугам выше двух месяцев, то выплата компенсаций приостанавливается. «И возобновляется только в том случае, если он погасил задолженность или заключил соглашение с ресурсоснабжающей организацией, где указал сроки. Так сегодня требует Жилищный кодекс, так сегодня требует во исполнение Жилищного кодекса постановление правительства Ростовской области», — сообщил спикер.