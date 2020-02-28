В Ростовской области изменят правила приостановки выплат льготникам

На встрече обсуждался вопрос выплат для людей, которые получают единую денежную выплату или субсидию на оплату услуг ЖКХ. По словам Сергея Михалева, первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству, сегодня, если у такого льготника есть задолженность по коммунальным услугам выше двух месяцев, то выплата компенсаций приостанавливается. «И возобновляется только в том случае, если он погасил задолженность или заключил соглашение с ресурсоснабжающей организацией, где указал сроки. Так сегодня требует Жилищный кодекс, так сегодня требует во исполнение Жилищного кодекса постановление правительства Ростовской области», — сообщил спикер.
Михалев отметил, что Заксобрание региона выяснило позицию Верховного суда Российской Федерации на этот счет. «Его позиция заключается в том, что нельзя подходить ко всем с одной меркой. Необходимо рассматривать каждого человека в отдельности. Почему возникла задолженность? Человек попал в трудную жизненную ситуацию или будучи одиноким лежал в больнице, например», — рассказал Михалев.
По его словам, ориентировочно с 1 января 2021 года в Ростовской области приостановление выплат льготникам будет происходить только по решению суда. Данные о решении будут заноситься в государственную информационную систему ЖКХ, и после этого каждый отдел социальной защиты населения сможет принимать санкции к должнику.
Кроме этого, на круглом столе прозвучала инициатива создания координационного органа для решения вопросов социального обеспечения ветеранов разных категорий. «Я считаю, что такой орган должен работать на постоянной основе. С этими ветеранами мы должны общаться системно, по графику. И все поднятые вопросы снимать по одному», — сообщил Михалев. Он отметил, что на прошедшем круглом столе было задано около ста вопросов, некоторые из них можно решить оперативно, некоторые — требуют обращений в другие органы власти.
В частности, сам Михалев поднял вопрос компенсации на газификацию жилья для инвалидов по зрению, которые пока не включены в список льготников. Кроме этого, он предложил пересмотреть размер компенсации, которая сегодня не превышает 20 тысяч рублей. Этот вопрос планируют проработать к 2021 году.