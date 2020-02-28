В Саратове суд оправдал обвиняемого в двух убийствах и разбое

Весной прошлого года в поселке Студенческий была найдена убитой семейная пара. Полицейские задержали подозреваемого и два раза возили его на место преступления, где мужчина трогал вещественные доказательства, которые потом были изъяты для экспертизы. Естественно, эксперты нашли на этих вещах отпечатки пальцев задержанного. По мнению суда, полицейские при сборе доказательств нарушили уголовно-процессуальный кодекс РФ. Судя по видеозаписи, обвиняемый не ориентировался в помещении, где было совершено убийство, и вспоминал о «преступлении» только после указания следователя. Об этом пишет fedpress.ru.