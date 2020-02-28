rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Саратове суд оправдал обвиняемого в двух убийствах и разбое

28 февраля 2020, 10:22
Фото: pixabay.com
Саратовский областной суд признал невиновным местного жителя, на которого было заведено уголовное дело по факту двойного убийства и разбоя.

Весной прошлого года в поселке Студенческий была найдена убитой семейная пара. Полицейские задержали подозреваемого и два раза возили его на место преступления, где мужчина трогал вещественные доказательства, которые потом были изъяты для экспертизы. Естественно, эксперты нашли на этих вещах отпечатки пальцев задержанного. По мнению суда, полицейские при сборе доказательств нарушили уголовно-процессуальный кодекс РФ. Судя по видеозаписи, обвиняемый не ориентировался в помещении, где было совершено убийство, и вспоминал о «преступлении» только после указания следователя. Об этом пишет fedpress.ru.

Судья сделал вывод, что обвиняемый не мог защищать свои права и свободы в процессе предварительного расследования из-за особенностей своей личности.

На суде обвиняемый отказался от признательных показаний, которые дал под физическим и психологическим давлением со стороны полицейских. Будут ли привлечены к ответственности правоохранители – неизвестно.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00