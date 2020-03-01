Ростовчанка Костенко рассказала о своей неожиданной беременности

Posted 1 марта 2020, 02:51
Published 1 марта 2020, 02:51
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Костенко заявила, что после первых родов очень хотела отдохнуть перед второй беременностью. Для этого она вместе с супругом полетела в Турцию, сделав перед этим тест на беременность. Результат оказался отрицательным.
«В один из дней меня „накрыло“. Так же, как и в беременность первой дочерью, когда я еще и не догадывалась, что получилось. Мой муж попросил сделать тест, после чего сказал, что я беременная», — написала Костенко.