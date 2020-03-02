В Азове эвакуировали 80 жильцов жилого дома из-за пожара

Posted 2 марта 2020, 11:29
Published 2 марта 2020, 11:29
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Сообщение о пожаре поступило в 12.04 мск. Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Куйбышева 63/30. На седьмом этаже загорелась квартира, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.
Локализовать пламя пожарным удалось через четверть часа, а полностью потушить — в 12.52. Из дома спасатели эвакуировали 80 человек.
Для тушения пожара использовали шесть единиц техники, привлекалось шесть единиц техники и 22 человека. Пострадавших нет, причина устанавливается.