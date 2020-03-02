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Posted 2 марта 2020, 11:29

Published 2 марта 2020, 11:29

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

В Азове эвакуировали 80 жильцов жилого дома из-за пожара

2 марта 2020, 11:29
В городе Азове Ростовской области в одном из многоэтажных жилых домов произошел пожар, говорится в сообщении регионального МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 12.04 мск. Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Куйбышева 63/30. На седьмом этаже загорелась квартира, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Локализовать пламя пожарным удалось через четверть часа, а полностью потушить — в 12.52. Из дома спасатели эвакуировали 80 человек.

Для тушения пожара использовали шесть единиц техники, привлекалось шесть единиц техники и 22 человека. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Напомним, что ранее СК начал проверку из-за гибели ребенка при пожаре под Ростовом.

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