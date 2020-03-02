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Жителей Ростова призывают посадить по дереву в Сосновом бору

2 марта 2020, 19:09
Фото: pixabay.com
Житель Ростова-на-Дону предлагает горожанам самостоятельно заняться благоустройством Соснового бора, сообщается в городском паблике.

«Предлагаю принять участие в благоустройстве ростовского Соснового бора — нужно только посадить хотя бы по одной сосне или ели, а лучше больше, но кто как может», — пишет автор идеи.

Как отмечает инициатор, территория Соснового бора засажена хвойными не более чем на 10%, остальное дички лиственных деревьев. Большинство растущих там сосен уже старые, чтобы придать парку более привлекательный вид, ростовчанин предлагает сажать деревья от середины бора в сторону Каскадной улицы.

Пользователи идею в целом оценили, но нашли в ней и изъяны. «Идея отличная, но людям есть нечего, а ты предлагаешь добровольно потратить минимум 1000 на приличный хвойник», — написал один из комментаторов. «Только ЗА, вопрос в саженцах, думаю, если их кто-то предоставит, то многие согласятся принять в этом участие», — поддержал другой пользователь.

Ранее стало известно, что в 2020 году в Ростове спилят более трех тысяч деревьев.

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