Жителей Ростова призывают посадить по дереву в Сосновом бору

Пользователи идею в целом оценили, но нашли в ней и изъяны. «Идея отличная, но людям есть нечего, а ты предлагаешь добровольно потратить минимум 1000 на приличный хвойник», — написал один из комментаторов. «Только ЗА, вопрос в саженцах, думаю, если их кто-то предоставит, то многие согласятся принять в этом участие», — поддержал другой пользователь.