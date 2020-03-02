Жителей Ростова призывают посадить по дереву в Сосновом бору

«Предлагаю принять участие в благоустройстве ростовского Соснового бора — нужно только посадить хотя бы по одной сосне или ели, а лучше больше, но кто как может», — пишет автор идеи.
Как отмечает инициатор, территория Соснового бора засажена хвойными не более чем на 10%, остальное дички лиственных деревьев. Большинство растущих там сосен уже старые, чтобы придать парку более привлекательный вид, ростовчанин предлагает сажать деревья от середины бора в сторону Каскадной улицы.
Пользователи идею в целом оценили, но нашли в ней и изъяны. «Идея отличная, но людям есть нечего, а ты предлагаешь добровольно потратить минимум 1000 на приличный хвойник», — написал один из комментаторов. «Только ЗА, вопрос в саженцах, думаю, если их кто-то предоставит, то многие согласятся принять в этом участие», — поддержал другой пользователь.