Здание бывшего завода снесут в районе Нахичевани в Ростове

Posted 4 марта 2020, 10:14
Published 4 марта 2020, 10:14
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
Ранее здесь было расположено предприятие универсально-сборных приспособлений, но оно прекратило работу. В данный момент здесь находятся клуб «Линия», бары, а также мастерские.
«Арендаторов попросили освободить помещения, что они и сделали за день. В данный момент проходит демонтаж зданий», — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что в Ростове снесут принадлежащие депутату автосалоны. До этого говорилось, что около 60 незаконных магазинов снесут в Ростове у Днепровского рынка.