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Posted 4 марта 2020, 10:14

Published 4 марта 2020, 10:14

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

Здание бывшего завода снесут в районе Нахичевани в Ростове

Здание бывшего завода снесут в районе Нахичевани в Ростове

4 марта 2020, 10:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону приступили к демонтажу здания бывшего завода, где сейчас работает ночной клуб, сообщает Telegram-канал «Тютина. Город».

Ранее здесь было расположено предприятие универсально-сборных приспособлений, но оно прекратило работу. В данный момент здесь находятся клуб «Линия», бары, а также мастерские.

«Арендаторов попросили освободить помещения, что они и сделали за день. В данный момент проходит демонтаж зданий», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что в Ростове снесут принадлежащие депутату автосалоны. До этого говорилось, что около 60 незаконных магазинов снесут в Ростове у Днепровского рынка.

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