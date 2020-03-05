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Posted 5 марта 2020, 03:22

Published 5 марта 2020, 03:22

Modified 11 сентября 2022, 09:33

Updated 11 сентября 2022, 09:33

Бизнесмена в Ростовской области заставили уничтожить сосиски

5 марта 2020, 03:22
В Ростовской области предпринимателю пришлось уничтожить партию сосисок, на которые не было документов, сообщает управление Россельхознадзора по региону.

Специалисты управления проверили соблюдение ветеринарных норм продавцами мясной продукции. Проверка в том числе коснулась предпринимателя в Семикаракорском районе.

«В продаже находились копченые сосиски и мясо цыпленка. При этом ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию отсутствовали», — сказано в сообщении.

Отмечается, что документы подтверждают ветеринарно-санитарное состояние продукции. Их отсутствие является грубым нарушением ветеринарного законодательства.

Бизнесмена привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 3 тысячи рублей. Всю продукцию без документов владелец уничтожил.

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