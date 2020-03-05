Бизнесмена в Ростовской области заставили уничтожить сосиски

В Ростовской области предпринимателю пришлось уничтожить партию сосисок, на которые не было документов, сообщает управление Россельхознадзора по региону.

Специалисты управления проверили соблюдение ветеринарных норм продавцами мясной продукции. Проверка в том числе коснулась предпринимателя в Семикаракорском районе. «В продаже находились копченые сосиски и мясо цыпленка. При этом ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию отсутствовали», — сказано в сообщении. Отмечается, что документы подтверждают ветеринарно-санитарное состояние продукции. Их отсутствие является грубым нарушением ветеринарного законодательства. Бизнесмена привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 3 тысячи рублей. Всю продукцию без документов владелец уничтожил. Материалы по теме Незаконную торговлю мясом и рыбой пресекли в Ростове Ростовчанка Котова заявила, что отказалась от мяса «Евродон» оштрафовали за антибиотики в мясе индейки, найденные в 2019 году