Бизнесмена в Ростовской области заставили уничтожить сосиски

Posted 5 марта 2020, 03:22
Published 5 марта 2020, 03:22
Modified 11 сентября 2022, 09:33
Updated 11 сентября 2022, 09:33
Специалисты управления проверили соблюдение ветеринарных норм продавцами мясной продукции. Проверка в том числе коснулась предпринимателя в Семикаракорском районе.
«В продаже находились копченые сосиски и мясо цыпленка. При этом ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию отсутствовали», — сказано в сообщении.
Отмечается, что документы подтверждают ветеринарно-санитарное состояние продукции. Их отсутствие является грубым нарушением ветеринарного законодательства.
Бизнесмена привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 3 тысячи рублей. Всю продукцию без документов владелец уничтожил.