«Почта России» расширяет горизонты интернет-торговли

«Этот проект — очень хорошая рабочая история, — комментирует президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. — Свои плюсы в нем есть как для почты, так и для интернет-магазинов и их покупателей. Такой широкой сети, как у "Почты России", нет ни у одной курьерской службы, она действительно способна доставить заказ куда угодно. Это удобно и продавцам — им важно, чтобы покупатель получил качественный сервис вне зависимости от своего местоположения».